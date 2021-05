Série Limitée SFR Fibre : un abonnement internet fibre au prix choc de 10 € par mois pendant quelques jours !

L'opérateur SFR propose du 18 au 24 mai son forfait Série Limitée SFR Fibre au petit prix de 10 € par mois pendant un an (38 € par mois ensuite) qui peut être une bonne occasion de passer à la fibre sans se ruiner.

Pour ce forfait, l'opérateur met à disposition la SFR Box 7 avec débit maximum descendant de 500 Mbps et montant de 500 Mbps avec support du WiFi 5, ce qui permettra de profiter de contenus vidéos en 4K.

Sont intégrés les appels illimités vers les fixes en France et vers 100 destinations et un ensemble de 160 chaînes et services TV (nationale, régionale, monde et l'univers BFM et i24 news). Le décodeur Plus de SFR permettra un enregistrement numérique de 8 heures, et plus avec le lecteur de carte SD inclus.

Vous pouvez tester votre éligibilité directement sur le site de SFR et les frais d'installation sont de 49 €.

Et dans le cadre des forfaits fibre à petits prix, signalons également la Freebox mini 4K de Free affichée à 15,99 € par mois la première année (au lieu de 34,99 €), ou encore la Bbox Fit de Bouygues Telecom à 15,99 € par mois la première année (au lieu de 29,99 €).

Et si vous recherchez le top actuellement, il faudra vous tourner vers RED avec son accès fibre 1 Gbp/s à seulement 25 € par mois avec en prime un mois d'abonnement offert, les appels illimités vers les fixes mais aussi les mobiles,...