SFR propose une enceinte connectée HomeSound avec technologies Devialet

L'année dernière, un partenariat entre Altice USA et Devialet avait donné naissance outre-Atlantique à une enceinte connectée Altice Amplify. À l'époque, la question était de savoir si un tel appareil allait être proposé en France par SFR dont la maison-mère est Altice France.

La réponse à cette question a été apportée cette semaine, et c'est sous le nom de SFR HomeSound que l'enceinte connectée qui intègre la technologie de Devialet débarque en France. Développée par Sagemcom, elle se décline en deux versions, avec un modèle orienté premium.

La différence entre le modèle standard et le modèle premium se fait essentiellement au niveau des haut-parleurs. La SFR HomeSound Premium dispose de trois haut-parleurs full-range et deux haut-parleurs de graves conçus par Devialet (93 dB). Sinon, ce sont deux haut-parleurs full-range et un haut-parleur de graves (90 dB).

OK SFR et Alexa

Avec connectivité Wi-Fi 5 (5 GHz) et Bluetooth 5.0, l'enceinte connectée est équipée de six micros. Une prise Jack 3,5 mm est présente. Elle est compatible avec les assistants vocaux OK SFR et Alexa d'Amazon. À noter également dans un autre registre, la compatibilité Spotify Connect.

Les technologies acoustiques propriétaires de Devialet intégrées sont Space (technologie de spatialisation), AVL (Adaptive Volume Level ; détection et adaptation automatique du volume en fonction des sons) et SAM (Speaker Active Matching).

L'enceinte peut être associée au décodeur SFR Box 8 TV. La SFR HomeSound Premium est à 349 € et 169 € pour la SFR HomeSound. À la location (sans engagement), elles sont respectivement proposées pour 10 € et 5 € par mois.