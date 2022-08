SFR : le PDG d'Altice France débarqué, nouveau PDG pour l'opérateur

Grégory Rabuel, PDG d'Altice France et de SFR, quitte ses fonctions et le groupe après 13 ans de présence.

Remue-ménage dans la branche française du groupe Altice. Grégory Rabuel, PDG d'Altice France et de SFR, quitte ses fonctions après 13 années passées au sein du groupe et un an à la tête de l'opérateur télécom.

Il se voit remplacé au poste de dirigeant d'Altice France par Arthur Dreyfuss, qui conserve en même temps la direction d'Altice Médias, tandis que le titre de PDG de SFR revient à Mathieu Cocq, directeur exécutif chez SFR pour l'Outre-Mer.

Selon le journal Les Echos, cette décision du départ de Grégory Rabuel est motivée par des "résultats insuffisants" et c'est donc le proche et fidèle compagnon de route de Patrick Drahi qui reprend les rênes d'Altice France dans un nouveau jeu de chaises musicales, fréquent dans le groupe.

Renforcement du pôle média, risques pour les télécoms

Le groupe Altice est dans une position de pivot pour le projet de fusion entre TF1 et M6 puisque cela lui donnerait la possibilité de racheter les chaînes TFX et 6ter que doivent lâcher les deux groupes pour valider leur rapprochement aux yeux du régulateur.

Ce serait donc une belle occasion pour se renforcer du côté des médias et peser plus lourd sur le marché publicitaire français en passant devant France Televisions. De son côté, le nouveau patron de SFR va devoir composer avec une situation économique dégradée mais toujours sous la pression des impératifs de désendettement du groupe Altice, toujours très conséquent.