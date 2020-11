SFR : le prix des forfaits 5G en fuite

Orange lancera officiellement sa 5G à compter du 18 novembre prochain avec des forfaits qui ne devraient pas véritablement évoluer en termes de prix. Il faut dire que les offres de l'opérateur restent assez onéreuses face à la concurrence.

(2 opérateurs pour le moment, les autres arriveront plus tard) pic.twitter.com/yhy4tr2OFu — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 14, 2020

SFR devrait suivre, et l'on découvre ainsi les prix de la 5G chez l'opérateur au carré rouge : à partir de 80€ le forfait embarquant 80 Go d'enveloppe data, 50€ pour 100 Go, 65€ pour 150 Go et 95€ pour l'illimité. On note que les forfaits sont également assujettis à un engagement de 12 mois...

À ce stade, on ne sait pas encore si SFR appliquera une réduction la première année comme le propose Orange. On constate ainsi qu'à défaut d'exploiter la 5G pour augmenter leurs prix, les opérateurs se sont entendus pour maintenir les tarifs actuels. Pas dit ainsi qu'une nouvelle guerre des prix s'installe alors que les opérateurs tentent de justifier leurs tarifs par une hausse importante des investissements pour l'établissement du réseau.

