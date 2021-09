SFR relance pour 4 jours son offre associant box fibre et console PS5 ! Stocks limités !

SFR propose depuis plus d'un an déjà une offre box + TV qui associe la souscription à SFR Box Fibre et l'acquisition d'un modèle de téléviseur 4K connecté, de façon analogue à ce que nous connaissons depuis des années avec la vente de forfaits mobiles liée à l'achat d'un smartphone.

Aujourd'hui SFR pense aux gamers et relance son offre Box + PS5 qui permet pour rappel de coupler une offre fibre optique Power Box 8 avec la console de jeu PlayStation 5 de Sony qu'il est toujours actuellement extrêmement difficile à se procurer.

Attention, cette offre est limitée, elle a démarré ce matin 10 heures pour se terminer le mardi 28/09 à 10 h, ou jusqu'à épuisement des stocks de la PS5, sécurisés par SFR.

Fibre Power Box 8

L'offre SFR Box + PlayStation 5 permet d'acquérir au choix les deux versions de la PS5 avec deux manettes DualSense incluses. Pour la PS5 avec lecteur Blu-ray 4K, il faudra débourser à partir de 149 € + 8 € par mois pendant 24 mois (341 € en tout pour la console). Pour la PS5 Digital Edition, il faudra compter à partir de 49 € + 8 € par mois pendant 24 mois (soit 241 €).

Les prix des PS5 et PS5 Digital Edition avec deux manettes étant respectivement de 569,98 € et 469,98 € il s'agit donc d'une bonne affaire (surtout si c'est pour mettre enfin la main sur une PS5 !), si ce n'est en gardant en mémoire le coût de la souscription. Pour l'offre fibre Power Box 8 haut de gamme, il est ici de 42 € par mois la première année, puis 60 € par mois.

Au final, après 2 ans, l'offre Box + PS5 reviendra à 1 565 € (PS5 avec lecteur Blu-ray) et 1 465 € (PS5 Digital Edition). Mais vous pouvez également opter pour l'offre fibre Power Box 7 ce qui permettra de réduire le coût total. Et pour ceux n'ayant pas accès à la fibre, SFR précise que cette offre est également accessible avec un forfait box ADSL.