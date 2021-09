Shadow est de retour avec 5000 nouveaux accès disponibles pour la France

Le début d'année 2021 a été marqué par le placement sous statut de redressement judiciaire de Shadow, l'entreprise française qui commercialise des solutions de PC dans le Cloud. La situation s'était toutefois éclaircie pour la marque qui a trouvé un repreneur du côté du fondateur d'OVH Octave Klaba.

Depuis, la société est en restructuration et placée entre les mains d'Eric Sele qui assure : " Nous voulons assurer un service gagnant-gagnant pour l’entreprise et les utilisateurs, avoir un business model fiable et valide. Cela passait par une refonte de l’offre commerciale que nous avons déjà réalisée, et en s’appuyant sur la force structurelle et stratégique d’OVHcloud .Nous avons l’ambition de repartir de l’avant. La réaction de la communauté a été très positive en cela. Les utilisateurs ont compris que les efforts que nous avions entrepris étaient faits dans le but de pérenniser le modèle Shadow tout en se donnant les moyens d’investir à l’avenir."

L'offre Shadow a ainsi été transformée et simplifiée. Il est désormais question d'une seule offre à 29,99€ par mois, sans offre annuelle. Par le passé, les offres du service débutaient à 12,99€, la hausse tarifaire n'a donc pas été accueillie favorablement par tous les utilisateurs.

En contrepartie, les prestations sont révisées à la hausse et profitent de la puissance des infrastructures d'OVH.

Shadow se concentre désormais sur le développement logiciel qui permettra à chacun d'accéder à ses services depuis n'importe quel appareil connecté.

Comme un signe de renouveau et la volonté de tirer une leçon des erreurs passées, Shadow annonce également la disponibilité immédiate de 5000 accès pour la France. On rappelle que lors du lancement de ses nouvelles offres en fin d'année dernière, la marque croulait sous les demandes et annonçait une liste d'attente interminable. Désormais, Shadow se dit "à jour" dans les demandes des clients.

La stratégie de Shadow pourrait également s'orienter vers les professionnels et notamment se calquer sur l'offre Windows 365 qui rencontre déjà un énorme succès.