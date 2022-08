Shazam : Apple célèbre les 20 ans

Dans le cadre d'une confrontation avec des titres d'une base de données, l'application et plateforme de reconnaissance musicale Shazam a pour principe d'identifier un morceau en créant une empreinte numérique unique de ce qui est entendu.

Depuis septembre 2018, Shazam est dans le giron d'Apple et fête son vingtième anniversaire. Shazam a fait ses débuts en août 2002 au Royaume-Uni en tant que service de SMS en composant le numéro 2580.

Les utilisateurs devaient tenir leur téléphone en l'air pendant la lecture d'une chanson à proximité. Ils recevaient ensuite un SMS pour leur indiquer le titre de la chanson identifiée et le nom de l'artiste.

De Crazy à Dance Monkey

À l'époque le titre le plus shazamé au 2580 était " Crazy " de Gnarls Barkley. Aujourd'hui, Apple indique que Shazam a dépassé les 70 milliards de reconnaissances de chansons et compte plus de 225 millions d'utilisateurs par mois dans le monde.

Avec 41 millions de recherches, le titre " Dance Monkey " de Tones And I est la chanson la plus shazamée de tous les temps. C'est Drake qui obtient la distinction d'artiste le plus shazamé avec plus de 350 millions de recherches sur ses chansons ou contributions. Son titre " One Dance " est le plus populaire avec plus de 17 millions de recherches via Shazam.