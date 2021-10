Shunzao Z11 Max : lancement mondial de l'aspirateur-balai coupe-fil à prix ultra réduit chez Amazon

Shunzao Technology est une entreprise innovante de la chaîne écologique de l'univers du géant chinois Xiaomi. Elle est spécialisée dans les technologies de nettoyage domestique intelligent et haut de gamme.

La société vient de dévoiler son dernier aspirateur-balai, le Shunzao Z11 Max.

La principale innovation de ce produit consiste en son rouleau. Ce dernier permet en effet une coupe active des cheveux et poils. Deux lames opposées horizontalement fonctionnent de façon périodique lors de l'aspiration pour couper les fils qui s'accumulent autour de la brosse. Cette innovation permet de ne plus avoir de résidus sur le rouleau et donc gagner du temps et de l'efficacité en ne nettoyant plus ce dernier. Il est efficace sur tous types de sols.

Du côté performance, le Shunzao Z11 Max offre une puissance d'aspiration de 150 AW (26 000 Pa) avec son moteur Brushless Vacuum-Turbo qui tourne à 125 000 tours/m. Il est équipé aussi d'un très bon système de filtration qui capte 99,9 % des particules. Le bac à poussière se vide en un seul clic, directement dans la poubelle.

On note la présence d'une batterie amovible au lithium qui offre une autonomie de 60 minutes en mode basse vitesse. Il est également équipé d'un écran LCD qui affiche en temps réel l'état de la batterie tout en vous indiquant les éventuels soucis constatés. Pour finir, il est fourni avec son lot d'accessoires dont un électrique pour tuer les acariens.

Sur le site d'Amazon, vous trouverez l'aspirateur Shunzao Z11 Max au prix réduit de 299 € au lieu de 459 € prix officiel avec le cumul d'un coupon de réduction de 56 € plus le code FRZBOCT299 qui apporte 30 € de réduction supplémentaire, uniquement pour les 300 premières commandes donc ne tardez pas.