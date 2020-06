Le siege de la NASA prend le nom de Mary Jackson, première ingénieure afro-américaine de l'agence

Dans un communiqué officiel de la NASA, Jim Bridenstine partage "Mary W. Jackson a fait partie d'un groupe de femmes très importantes, qui ont aidé la Nasa à envoyer des astronautes américains dans l'espace avec succès", il est ainsi logique que la toute première ingénieure afro-américaine à avoir travaillé au sein de l'agence spatiale américaine donne son nom au siège social de l'organisme à Washington.

Le patron de la NASA souligne l'importance du brassage culturel au sein de l'agence qui a "permis à la NASA d'écrire une histoire d'explorations réussies."

Le choix de l'agence intervient au lendemain des vives contestations et de manifestations historiques aux USA suite au décès de Georges Floyd, avec la remise en question de la place de la population afro-américaine au sein de la société dans un pays frappé par un racisme systémique, les inégalités grandissantes et une stigmatisation de plus en plus sévère des populations.

Mary Jackson a intégré la NASA en 1958 et aura été la première ingénieure noire de peau à entrer dans l'agence. Elle aura réalisé de nombreuses études, en particulier sur les vols supersoniques.