Sifu : jugé trop difficile, de nouveaux modes de difficultés vont être intégrés

Tout comme c'était le cas avec Diablo 3 à sa sortie (et au niveau du passage à l'acte II), les joueurs de Sifu critiquent le titre pour sa difficulté jugée trop importante.

Le jeu du studio français Sloclap est une petite pépite indépendante. Orienté vers les arts martiaux, le jeu se veut assez technique et mise sur la répétition et l'entrainement pour progresser au fil d'une aventure qui se veut de plus en plus difficile.

Sauf que pour de nombreux joueurs, la difficulté rencontrée se montre trop rapidement top élevée. Selon des statistiques récemment partagées par Robert Ramsey, 450 000 joueurs auraient réussi à battre le premier boss du jeu et seulement 190 000 ont vaincu le second boss...

Dans les faits cela représente 90% des joueurs ayant passé le premier niveau, 38% le second, 28% le troisième, 16% le quatrième et 10% le cinquième.

Pour nombre de joueurs, le second niveau est bien trop difficile et les critiques sont telles que SloClap devrait prochainement intégrer de nouveaux modes de difficulté au sein de Sifu. Mais pour les développeurs, pas question de forcer le jeu à devenir casual : si certains modes rendront le titre plus facile, il sera aussi question d'ajouter d'autres modes de jeu encore plus difficiles pour les joueurs les plus acharnés.