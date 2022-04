SigFox : le spécialiste français des réseau 0G racheté par UnaBiz

Avec son réseau bas débit et basse consommation dit réseau 0G ouvrant la voie à un monde de capteurs connectés, le français SigFox voulait révolutionner le monde de l'IoT.

Après une croissance mondiale qui n'est pas allée aussi vite qu'espéré et des divergences de gouvernance, la société a été placée en redressement judiciaire au mois de janvier.

Le bal des repreneurs potentiels a commencé, un peu compliqué par la perspective de l'élection présientielle, et le choix s'est finalement arrêté sur l'opérateur asiatique UnaBiz.

Ce dernier utilise déjà les réseaux 0G de SigFox à Singapour et à Taiwan et va donc reprendre l'ensemble de l'activité pour 3,3 millions d'euros et 300 000 € pour la filiale française, rapporte le journal Les Echos.

UnaBiz devra tout de même recréer une filiale française, selon la volonté de Bercy qui a un temps rechigné à laisser Sigfox partir sous contrôle étranger et alors que l'entreprise a largement profité des investissements de BpiFrance.

Avec ce nouvel élan, Sigfox devrait collaborer plus étroitement avec les autres technologies de capteurs comme LoRA et celles des opérateurs de type LTE-M et NB-IoT et trouver sa place dans l'écosystème IoT plutôt que de s'y confronter frontalement.