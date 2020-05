La signature électronique à distance décolle avec le confinement

Toutes les entreprises, de la plus grande à la plus petite, en passant par les artisans et commerçants ont le même souci depuis la mise en place du confinement et de la crise sanitaire, la signature manuscrite et "en présence" de leurs contrats, éléments indispensables à leurs survies. Toutefois, cette situation unique a mis en avant une technologie qui commençait déjà à se déployer depuis quelque temps, la signature électronique.

C'est ainsi que Docage, la solution française de signature électronique à distance, a connu une croissance sans précédent pendant le confinement, augmentant sa base clients de 400 % sur la période mars-avril 2020.

Selon Stéphane ROZE, dirigeant-fondateur de Docage, que nous avons interrogé, ce succès est dû à 2 facteurs :

La signature électronique a connu un essor généralisé dans tous les pays confinés, nous avons donc bénéficié de cette vague. Ensuite si Docage a en particulier bénéficié de cet élan, c’est avant tout par la simplicité de sa prise en main qui ont fait que les PME qui n’avaient pas de solution de signature à distance ont pu commencer à faire signer leurs premiers documents à leurs clients ou salariés dans les minutes qui suivaient leur inscription. Comme nous ne demandons aucuns frais d’installation et que notre plateforme de signature ne nécessite aucune compétence, il n’y a eu aucun obstacle à l’adhésion. Autre atout important pour nos clients, aucun compte n’est requis pour les signataires puisque l’authentification s’opère par SMS tout en étant parfaitement légale et conforme au règlement européen eIDAS.

Les plateformes étrangères ont également tiré leur épingle du jeu pendant cette période qui a remis au centre des préoccupations les solutions numériques qui permettent de maintenir l’activité sans interaction physique. Et il n’y aucune raison pour que les habitudes prises pendant cette période ne perdurent pas au-delà de cette crise. Stéphane ROZE est également confiant en l’avenir :

A entendre nos nouveaux clients, non seulement ils souhaitent continuer à utiliser Docage, mais ils souhaitent également l’étendre à un plus grand nombre de documents, car après le bénéfice immédiat d’avoir pu poursuivre leurs ventes, ils nous indiquent que l’économie générée est supérieure à leurs attentes. Alors que notre simulateur de tarifs en ligne permettait déjà de visualiser également les économies réalisées par rapport au coût de traitement d'une signature manuscrite, nos utilisateurs prenez cela pour un argument marketing, car souvent ils ne sont pas capables de mettre un coût sur le temps imposé par la gestion d'un document papier qui ralentit tout le processus de vente.

Alors que la signature électronique a une reconnaissance juridique en France depuis 2000 et depuis 2017 dans toute l'Europe, ce n'est qu'à l'occasion de la crise que nous traversons que les entreprises françaises semblent prendre le virage de la numérisation pour sécuriser leur activité, mais aussi pour réduire leurs coûts dans cette crise économique qui s'amorce et dont la durée est incertaine. Rappelons que la signature électronique est la pièce manquante dans la quasi-totalité des systèmes informatiques professionnels pour une digitalisation complète des documents.

Pour ceux d'entre vous qui découvriraient ce sujet à la lecture de cet article, vous pouvez retrouver chez Docage, un des principaux acteurs de ce domaine, un article condensé qui vous expliquera tout concernant la signature électronique.