Comment intégrer la signature électronique à votre solution ?

La signature électronique est pour ainsi dire devenue incontournable. Le plateforme en ligne spécialisée Docage propose une intégration simple et documentée de sa solution via une API.

Article sponsorisé par Docage

Par définition, la signature électronique est un procédé via lequel une personne appose son accord sur un document électronique. Il ne s'agit toutefois pas d'une simple signature qui a été numérisée, et ce sont les données électroniques associées à un document qui sont utilisées pour signer.

Il existe un règlement eIDAS - electronic IDentification Authentication and trust Services - sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein de l'Union européenne. Il s'applique notamment à la signature électronique et repose sur un certificat de signature.

Une solution 100 % française

Solution française en matière de signature électronique, Docage permet de faire signer des documents en authentifiant les signataires et avec des certificats émis par un prestataire de service de confiance qualifié eIDAS. En l'occurrence, le groupe La Poste. Les documents ont une valeur juridique reconnue en Europe et aux États-Unis.

Du côté des signataires, ils n'ont pas besoin de créer un compte pour signer et peuvent procéder grâce à un code reçu par email ou SMS pour une authentification et la validation d'une identité. Seul le smartphone est nécessaire comme équipement. La plateforme française de signature en ligne est également une solution clé en main pour une intégration.

Docage offre en effet une API (REST), un connecteur Zapier et un plugin WordPress pour autant de possibilités permettant de signer des documents. Que ce soit pour un compte de démonstration ou un compte de production, l'API est disponible gratuitement.

Une API bien documentée

Il n'y a ainsi pas de surcoût, sachant que les tarifs débutent à partir de 4,90 € HT par mois et par utilisateur. Un utilisateur est un membre d'une entreprise qui peut créer, modifier et supprimer des transactions. En rappelant donc que les signataires n'ont pas besoin de compte utilisateur.

À titre d'exemple, le simulateur de prix disponible sur le site de Docage indique un coût de 26 € HT par mois pour 3 utilisateurs, 10 transactions annuelles avec 1 signataire et 100 transactions annuelles avec 2 signataires. Les transactions annuelles sont le nombre de documents par an qui vont être signés. Il n'y a pas d'engagement de durée et les crédits ne se périment pas.

Avec l'API de signature électronique, une seule requête est suffisante pour créer une transaction. Elle est proposée avec une documentation fournie pour guider le développeur et des exemples de codes dans de nombreux langages de programmation, de scripts et autres : C, C#, Curl, Go, HTTP, Java, JavaScript, Node.js, PHP, Powershell, PowerShell, Python, Ruby, Shell et Swift.

En exploitant l'intégration de Docage dans une solution tierce ou un site web grâce à l'API, c'est toute la gestion qui est à disposition avec les organisations, clients, utilisateurs, contacts, transactions, crédits, classeurs, documents, emails et plus. La création des contacts, des transactions et le téléchargement des documents signés se font simplement pour les utilisateurs.

À noter que l'intégration se fait de manière transparente pour le client, et qu'il est aussi possible d'intégrer Docage en marque blanche dans le site ou l'application d'une entreprise.