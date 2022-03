Silent Hill : la marque de nouveau déposée par Konami

Nous venons d'apprendre par le biais de Konami que la compilation Silent Hill HD Collection a été adaptée depuis des versions non finalisées de Silent Hill 2 et Silent Hill 3. En effet, les versions finales ont été perdues par ...

Konami a écouté les plaintes formulées par les joueurs concernant Silent Hill : Downpour et Silent Hill HD Collection et prépare actuellement des mises à jour pour corriger les soucis techniques tels que les baisses de framerate et ...