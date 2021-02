Silhouette Challenge sur Tik Tok : la Gendarmerie met en garde

La Gendarmerie nationale a récemment publié des avertissements sur Facebook pour mettre en garde contre les risques liés à un nouveau challenge lancé sur le réseau Tik Tok.

Le « silhouette Challenge » C'est le dernier challenge à la mode sur le réseau social TikTok.

S'il ne présente aucun risque immédiat en apparence, le "Silhouette Challenge" peut amener à des situations délicates. Le concept est le suivant : se filmer en petite tenue ou nu dans l'encadrement d'une porte avec un filtre rouge activé sur le son "Put your head on my Shoulder". L'idée est de proposer une vidéo suggestive tout en protégeant l'intimité de l'auteur grâce au filtre.

En résultent des vidéos proposant des silhouettes façon ombres chinoises... Mais tout n'est pas aussi simple.

Ainsi, la Gendarmerie alerte sur le fait que les vidéos pouvaient être détournées et modifiées afin de retirer le filtre protecteur. Des individus mal intentionnés pourraient ainsi mettre la main sur des vidéos d'utilisateurs nus ou en situation compromettante et organiser des formes de chantage ou plus largement publier les vidéos modifiées sur la toile.