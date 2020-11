11.11 : le distributeur de savon sans contact Simpleway C1 à prix cassé

En ces temps de gestes barrières et de protection contre le covid-19, il est intéressant d'utiliser un lave-main high-tech sans contact permettant d'éliminer plus de 99 % des bactéries, le tout en forte promotion pour ce Singles' Day.

Utiliser un distributeur de savon classique n'est pas forcément une très bonne idée en ces temps troublés, il est sans doute temps de passer au sans contact !

C’est ce que propose Simpleway (de l'univers Xiaomi) avec son distributeur de savon automatique sans contact Simpleway C1.

Ce dernier peut être placé dans n'importe quel environnement avec sa conception moderne et ses lignes épurées, pour seulement 173 mm de hauteur. Il contient 300 ml de savon permettant environ 440 utilisations. Ses trois piles permettent une autonomie de fonctionnement de jusqu’à 8 mois en mode veille.

Le savon est ici distribué sous la forme d'une mousse qui est parfumée, pour une peau douce et surtout désinfectée ! Il contient des éléments hydratants naturels : glycérine et huile de noix de coco, muguet, huile de néroli et extraits d'agrumes frais pour rendre la peau lisse, douce et propre. La formule d'acides aminés est proche du pH naturel de la peau et convient également aux personnes ayant une peau sensible ou à problèmes. Le principe actif de Simpleway C1 a passé des tests de sécurité et obtenu la certification COSMOS de l'UE.

Le gros point positif de ce distributeur est qu'il est sans contact, inutile donc de toucher le distributeur, et donc de pouvoir être contaminé, pour recevoir sa dose de savon. Le fonctionnement est ultra simple, placez vos mains sous la sortie, des capteurs infrarouges vous détectent et en moins de 0,25s délivrent le savon. Le désinfectant utilisé permet de nettoyer en profondeur vos pores et d’éliminer 99,9% des bactéries et des virus.

Dans le cadre des Singles' Day chez AliExpress, vous pourrez trouver le distributeur de savon sans contact Simpleway C1 au prix fortement réduit de 15,58 € avec une expédition gratuite depuis la France en quelques jours.



