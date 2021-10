T'oh ! Homer et le reste de la famille Simpson débarquent avec la 32ème saison sur Disney+

32ème saison, plus de 700 épisodes et pas une ride pour la famille jaune la plus connue au monde. Elle est accompagnée de nombreuses stars.

Aujourd'hui, trouvez-moi une personne qui ne connait pas les Simpson, en tout cas dans l'hémisphère nord de notre planète ! Sur Disney+, la saison 32 de cette famille à la peau jaune débarque avec 22 nouveaux épisodes, dont un spécial Halloween et un spécial Noël.

Beaucoup d'événements vont se dérouler pendant cette saison comme Marge et Homer en Rome antique, Homer qui tombe sous le charme d'une femme fatale ou encore des accusations de meurtre. Outre tous ces événements, beaucoup de personnalités participent comme les deux Avengers Paul Rudd (Antman) et Benedict Cumberbatch (Dr Strange). Nous pourrons voir aussi Loki avec Alan Cumming avec son rôle de Variant. Ce ne seront bien sûr pas les seuls, on retrouvera également Kristen Bell, David Harbour, Olivia Colman, J.J. Abrams et bien d'autres.

Vous avez aussi la possibilité de changer votre avatar sur Disney+ avec 8 nouveaux avatars à l'image des personnages des Simpson comme Homer, Marge, Bart, Maggie, Lisa, etc. La plateforme de streaming propose aussi "les Simpson, le film", mais aussi les courts métrages comme "Le bon, le Bart et le Loki" ou "Maggie Simpson dans Le Réveil de la Force après la sieste". Tout un programme !

Vous trouverez tous les programmes Les Simpson sur "Star" sur Disney+ où vous pouvez également trouver tous vos films Disney ou encore Y : le dernier homme et American Horror Stories. Pour rappel, l'abonnement Disney+ est à 8,99 € par mois ou 89,90 par an.