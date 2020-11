Singles' Day : Alibaba explose son record de vente avec 62 milliards d'euros !

Mais qui va arrêter le géant chinois Alibaba ? Pour rappel, cette entreprise est l'équivalent du Amazon américain et est un acteur incontournable en Chine et les résultats le prouvent.

Ainsi, le chiffre d'affaire pour le Singles' Day était de 30,8 milliards de dollars en 2018, en croissance de 27 % par rapport à 2017, puis de 38,4 milliards de dollars en 2019, et les chiffres viennent d'être communiqués pour 2020 avec un record absolu de 74,1 milliards de dollars (62,8 milliards d'euros) soit une croissance de 92% par rapport à l'année passée !! Du jamais vu.

Pour rappel, cet événement se passe en deux vagues en Chine, la première du 1er au 3 novembre et la seconde de 24 heures la journée du 11 novembre afin d'offrir plus d'opportunités aux marques et aux commerçants d'étendre leurs offres aux consommateurs.