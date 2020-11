Singles' Day : la sauce semble prendre en France pour le Black Friday chinois

En provenance de Chine, la fête des célibataires est le 11 novembre en référence au 11.11, avec le chiffre 1 qui est le symbole d'un individu seul. Initié par des étudiants chinois, ce pendant de la Saint-Valentin a aussi glissé vers un équivalent du Black Friday américain, sous l'impulsion du fondateur du géant chinois de l'e-commerce Alibaba.

Selon une étude du comparateur de prix Idealo, ce Single's Day s'installe petit à petit dans les mœurs des consommateurs en France. En analysant l'évolution de la demande sur le site idealo une semaine avant le Singles' Day et le jour J, une hausse de trafic de +35 % a été constatée en 2019. Elle était de +16 % en 2018 et sans frémissement notable en 2017.



Des comparaisons ont également été faites en fonction de catégories de produits, et avec une confrontation de l'évolution de la demande et des prix moyens par rapport à la période de la Saint-Valentin.

En quête de ristournes dans le gaming

Il s'avère que le Singles' Day est davantage propice pour rechercher des consoles de jeu et faire des économies significatives dans ce domaine, avec des prix en baisse de 63 € en moyenne (par rapport à la Saint-Valentin). Évidemment, on peut se dire que le Singles' Day de cette année sera assez singulier, avec la veille la sortie des nouvelles consoles Xbox Series X et S.



Reste à savoir si les consoles de jeu sont à ranger dans la catégorie des produits pour célibataires… La demande pour les produits catalogués dans la rubrique amour et contraception, ainsi que pour la catégorie cosmétique et parfum est plus prononcée lors du Singles' Day que lors de la fête des amoureux, mais les prix varient peu au final.

Ces prix varient également peu avec les produits d'animalerie pour lesquels la demande est cette fois-ci à l'avantage de la Saint-Valentin. De quoi aller à l'encontre d'une idée reçue ?