SignalConso : plateforme nationale de signalement pour les consommateurs

Présenté comme un service public pour les consommateurs et proposé par la DGCCRF, SignalConso est désormais lancé au niveau national pour recueillir leurs signalements.

Après une expérimentation en bêta l'année dernière dans trois régions pilotes, la plateforme de signalement SignalConso est officiellement lancée aujourd'hui au niveau national.

Accessible sur ordinateur et smartphone où il sera par exemple possible d'ajouter facilement une photo, la plateforme permet aux consommateurs de signaler un problème à la répression des fraudes ; la fameuse DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

" Le consommateur sera guidé par des questions simples au cours de son signalement et dirigé vers une page adaptée au type de signalement et fournissant les précisions nécessaires ", écrit le ministère de l'Économie et des Finances.



Les types de problèmes pouvant être signalés touchent un large panel. Ils brassent notamment la restauration, l'achat en magasin, services aux particuliers, immobilier, banque, tourisme, santé, électricité, téléphonie, Internet…

Au cours des prochains mois, SignalConso sera par ailleurs en capacité de traiter des signalements en rapport avec les achats sur internet. Des conseils et informations sont en outre délivrés.



Après à un signalement, l'entreprise concernée est informée et peut donc y répondre. Le cas échéant, le signalement peut alors être anonymisé. Le consommateur est informé par email de la suite donnée et si le problème signalé a été corrigé, voire réfuté.

Le signalement est enregistré dans la base de données de la DGCCRF qui pourra décider de surveiller ou contrôler une entreprise en fonction de la nature du signalement ou si les nombres de signalements sont importants.

Pendant la phase d'expérimentation, 3 400 signalements ont été déposés sur la plateforme. Ils concernaient majoritairement " des problèmes de prix, d'hygiène, de produits périmés et des litiges contractuels. "

Le ministère indique que 69 % des entreprises ayant fait l'objet d'un signalement ont créé un compte sur SignalConso et lu le signalement. Pour 77 %, elles ont apporté une réponse. Les signalements ont donné lieu à une trentaine de contrôles d'agents de la DGCCRF.