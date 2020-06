Siri : un raccourci pour filmer automatiquement pendant une arrestation par la Police

Depuis 2018, Apple laisse la possibilité aux utilisateurs de personnaliser des raccourcis visant à faciliter l'exécution de tâches courantes sur iPhone. D'une simple commande vocale personnalisée, on pouvait ainsi demander à Siri de lancer une action spécifique.

Depuis quelques semaines, un de ces raccourcis personnalisés rencontre un vif succès. Il fait écho au décès de George Floyd aux USA dans le cadre d'une interpellation. S'en est suivi un vif débat sur les violences policières outre-Atlantique, mais également dans le reste du monde.

Le raccourci en question a ainsi été adopté plusieurs millions de fois ces derniers jours. Il s'agit de la phrase "Hey Siri, getting pulled over by Police" (Hey Siri, je me fais arrêter par la police), qui déclenche alors l'enregistrement vidéo sur le smartphone, visant ainsi à garder des preuves du déroulement de l'arrestation...

L'enregistrement vidéo s'accompagne d'une diminution automatique de la luminosité de l'écran et de l'activation du mode "ne pas déranger" ainsi que de l'envoi d'un message à un contact prédéfini lui indiquant que l'on se fait arrêter tout en lui fournissant les données de géolocalisation.

Dans les faits, le raccourci en question a été créé en 2018, mais il connait un regain d'intérêt ces dernières semaines et connait même de nouvelles variantes. L'auteur original, Robert Petersen a ainsi proposé plusieurs mises à jour de son raccourci ces derniers jours et continue de développer ce dernier pour y ajouter plus de fonctionnalités.

Dans la dernière version en date, la vidéo enregistrée est directement envoyée au contact renseigné tout en étant également stocké dans le Cloud pour éviter la saisie du matériel et l'effacement de la vidéo par la police.