Les sites d'actualité les plus visités en 2021

Selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), l'année 2021 a enregistré plus de 22,9 milliards de visites sur les sites et applications médias.

L'ACPM rappelle des actualités traitées par les médias comme le Covid-19, la reprise d'événements tels les Jeux Olympiques de Tokyo, l'Euro 2021, ainsi que les élections régionales ou encore l'aventure spatiale de Thomas Pesquet dans l'ISS.

L'année 2021 n'est toutefois pas record. Le record demeure pour l'année 2020 avec 26,2 milliards de visites et 71,8 milliards de pages vues sur les mêmes sites et applications dans la thématique actualités et information généraliste.

En 2021, le podium des sites d'actualité les plus visités est constitué de LeFigaro.fr (avec près de 1,8 milliard de visites), devant Ouest-france.fr (1,68 milliard de visites) et Franceinfo.fr (1,65 milliard de visites). Suivent Bfmtv.com et LeMonde.fr.

Les visites sur mobile se taillent la part du lion parmi les sites classés au plus haut niveau de fréquentation. Pour les applications dédiées, le podium de 2021 est différent avec Le Monde (526 millions de visites) devant Le Figaro et FranceInfo.