La consultation des sites de piratage en augmentation

Selon la société britannique MUSO, la consultation mondiale pour les sites de piratage a atteint 52,5 milliards de visites au premier trimestre 2022. Une augmentation de 29,3 % par rapport au premier trimestre 2021.

Les chiffres concernent une évaluation de la demande de piratage pour les films, la télévision (et notamment les séries), la musique, les logiciels et dans le domaine de l'édition sur un éventail de plus d'un demi-million de sites comprenant des sites de streaming, torrent, téléchargement direct ainsi que des sites de stream ripping.

Par type de secteur, un peu moins de la moitié du trafic (47,7 %) concerne des contenus en rapport avec la télévision, tandis que les contenus du secteur de l'édition se classent en deuxième position (26,8 %).

MUSO note que c'est la catégorie de l'édition (ebooks, mangas, livres éducatifs, magazines et journaux) qui connaît la plus forte progression sur un an pour la demande de contenus pirates. Une tendance qui serait portée par les mangas. Trois des cinq premiers sites de piratage en termes de visites sont consacrés aux mangas.

La France monte dans le classement

Les États-Unis sont crédités de la plus forte demande de piratage au premier trimestre et représentent 10,9 % du trafic mondial concerné, avec de l'ordre de 5,7 milliards de visites sur des sites de piratage. Une hausse de 38,9 % sur un an. La Russie est deuxième et quasiment à égalité avec l'Inde à un peu plus de 3 milliards de visites.

MUSO distingue en outre la France qui se hisse à la 5ème place du classement, alors qu'elle occupait la 8ème place au premier trimestre 2021. Les visites sur des sites de piratage depuis la France sont d'environ 1,7 milliard au premier trimestre de cette année, avec une hausse de 500 millions sur un an.

" L'augmentation continue et marquée des visites de piratage est une lecture alarmante pour les industries du divertissement. MUSO s'attend à ce que cette tendance se poursuive, en particulier dans le climat actuel de guerre des abonnements pour les plateformes de SVOD, combiné à la pression économique et l'inflation mondiale en forte croissance. "