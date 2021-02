Six Days in Fallujah : le jeu vidéo polémique refait surface

Alors que l'on pensait le projet abandonné, l'ancien PDG d'Atomic Games a récemment annoncé que le développement de Six Days in Fallujah suivait son cours... L'occasion pour certaines voix de s'élever contre le titre et le thème abordé.

Le titre se focalise ainsi particulièrement sur la deuxième bataille de Falloujah, un épisode marquant de la guerre d'Irak. Pendant cette bataille de novembre 2004, l'armée américaine a été lourdement critiquée pour l'utilisation de bombes au phosphore blanc contre la coalition militaire irakienne. La population civile avait été exposée à ces bombardements au phosphore, mais l'armée américaine a également eu un recours massif aux bombes à fragmentation. Les USA ont longtemps refusé d'admettre avoir eu recours à ces armes avant de faire machine arrière.

Initialement annoncé par Atomic Games en 2009, le développement du jeu avait été abandonné après que Konami, l'éditeur du titre, n'annonce se retirer du projet face à la polémique naissante autour du jeu. Finalement, le titre refait surface via un nouveau développeur : Highwire Games et Victura un éditeur fondé en 2016 par Pete Tamte, l'ancien PDG d'Atomic Games.

Les développeurs indiquent ainsi avoir progressé sur le titre et s'être offert les services et conseils d'anciens Marines et soldats de première ligne pour proposer un jeu tactique fidèle et immersif. L'authenticité sera au coeur du jeu, et le joueur devra systématiquement jongler entre incertitudes et prises de décisions critiques. Le jeu s'annonce donc bien plus psychologique et immersif qu'un simple FPS basique, du moins sur le papier.

Le titre est désormais attendu sur consoles et PC dans le courant de l'année.