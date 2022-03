Skull & Bones : l'arlésienne d'Ubisoft de retour dans un programme Insider !

Ubisoft n'en a pas fini avec Skull & Bones ! Le jeu de pirates de l'éditeur français se fait discret depuis quelques années et réapparait à quelques rares occasions avant de replonger dans les tréfonds des océans.

Annoncé en 2017 pour une sortie en 2019 au plus tard, le titre a connu plusieurs reports avant qu'Ubisoft ne stoppe totalement d'évoquer la sortie du jeu, remanié à plusieurs reprises...

Mais finalement, le projet a retrouvé son cap et se prépare à débarquer sur PC et consoles. Avant de ce faire, Ubisoft tient toutefois à regrouper les avis des joueurs. La marque a ainsi lancé un programme Insider qui permet aux joueurs intéressés de tester le jeu et de partager leur expérience avec les développeurs.

Ubisoft ne parle pas de phase de béta à proprement parler, mais bien d'un programme Insider avec une collaboration plus proche entre les développeurs et les joueurs... Malheureusement, Ubisoft précise également dans un communiqué que les joueurs auront accès "une version précoce de notre jeu". Difficile de savoir si le jeu n'est pas suffisamment développé ou si Ubisoft réserve l'accès à une ancienne version de son titre pour éviter les spoils...

Si vous êtes intéressé, il suffit de s'inscrire via ce formulaire.