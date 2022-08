Skull & Bones : l'histoire sera en retrait

Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui espéraient une histoire riche et dense au coeur de Skull & Bones, il semblerait que le scénario ne soit pas la priorité au coeur du titre...

Skull & Bones va finalement sortir en novembre après un développement on ne peut plus chaotique. Le jeu de piraterie fortement inspiré par le succès des escarmouches navales d'Assassin's Creed Black Flag est ainsi plutôt attendu...

Mais bien que le titre a nécessité des années de développement, il semble que le temps n'a pas franchement été mis à profit du scénario. Dans une interview accordée à True Achievements, Ryan Barnard, le directeur du développement du titre a ainsi laissé entendre que le titre ne mettra pas l'accent sur la narration.

Le coeur du jeu ne sera ainsi pas centré sur l'histoire, mais ce sera aux joueurs de se créer leur propre histoire... Bien sûr il y aura des éléments narratifs et des PNG importants avec leur propre histoire, mais le scénario en lui-même sera plutôt de l'ordre de l'histoire sous-jacente qui façonnera le monde qui entoure le joueur.

En clair, les joueurs seront lâchés sur les 7 mers et l'objectif principal sera de réaliser diverses quêtes pour progresser et devenir le pirate le plus redouté du jeu... Les joueurs multiplieront ainsi les contrats pour progresser, s'équiper...

Les déclarations sont quelque peu inquiétantes et laissent penser que les joueurs auront droit à un vaste monde ouvert, dans lequel ils seront laissés à eux même sans réel but particulier autre que de progresser comme bon leur semble... Une "liberté d'action" qui camouflera sans doute un manque de profondeur qui risque de rapidement lasser les joueurs...