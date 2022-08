Skull & Bones : Ray Tracing à 60 FPS, DLSS, XeSS, FSR et plus encore...

Après plusieurs années de silence radio, Skull & Bones prépare désormais sa sortie et annonce la couleur : le titre sera compatible avec grand nombre de technologies modernes.

Ce n'est pas parce que Skull & Bones a été annoncé en 2017 et que son développement a été chaotique que le titre d'Ubisoft sera techniquement dépassé à son lancement.

Car même s'il aura fallu plus de 5 années de développement au titre, Ubisoft Montréal insiste désormais sur le fait que son projet sera parfaitement au gout du jour et publie même une vidéo pour l'annoncer.

Ubisoft explique ainsi dans un nouveau trailer que la version PC de son titre sera compatible avec la 4K en HDR et des FPS débridés. Le titre sera compatible avec les écrans larges et le multiécran, il s'adaptera à tout format d'image et devrait tirer profit des dernières cartes graphiques du marché.

Ainsi, on évoque la compatibilité dès le premier jour de lancement avec les technologies de super échantillonnage d'AMD (FSR), d'Intel (XeSS) et Nvidia (DLSS), ainsi que le Ray-Tracing et différents réglages très poussés.

Le studio précise que le titre disposera d'un mode benchmark et que des options très avancées permettront de peaufiner les réglages pour tirer le meilleur de sa configuration. En parlant de configuration, Ubisoft propose les prérequis selon 4 niveaux : 1080p 30 IPS / 1080p 60 FPS / 1440 P / 4K :

Configuration Low 1080p 30 IPS :

Processeur (Intel/AMD) : i7-4790 ou Ryzen 5 1600

Mémoire vive : 8 Go (Dual Channel)

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 570

Système d'exploitation : Windows 10 (64 bits)

Espace disque : 65 Go de disponibles

Configuration High 1080p 60 IPS :

Processeur (Intel/AMD) : i7-8700K ou Ryzen 5 3600

Mémoire vive : 16 Go (Dual Channel)

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 5700 XT

Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11 (64 bits)

Espace disque : 65 Go de disponibles

Configuration High 1440p 60 IPS :

Processeur (Intel/AMD) : i7-9700K ou Ryzen 5 5600X

Mémoire vive : 16 Go (Dual Channel)

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800

Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11 (64 bits)

Espace disque : 65 Go de disponibles

Configuration Ultra 4K 60 IPS :