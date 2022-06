Skull & Bones réapparait au Brésil

Ubisoft avait promis d'en dévoiler davantage concernant Skull & Bones et pourtant, le titre reste encore très mystérieux...

Présenté en 2017 avec une sortie annoncée comme rapide, le jeu de piraterie d'Ubisoft, Skull & Bones tourne à la véritable arlésienne.

Peu après sa présentation, le titre disparait pour se faire presque totalement oublier, avant de réapparaitre par petites touches ci et là. Développé par la filiale d'Ubisoft à Singapour, le titre propose de plonger les joueurs en 1721 et d'incarner un pirate novice qui devra faire ses preuves pour devenir le capitaine le plus redouté des mers des Caraïbes.

Le titre est particulièrement inspiré des batailles navales proposées dans Assassin's Creed Black Flag qui avaient été plébiscitées par les joueurs lors de sa sortie. Ici, il s'agira uniquement de proposer de l'exploration, du pillage et des batailles navales avec une partie multijoueur qui proposera des affrontements à 5 vs 5.

La dernière fois que l'on entendait parler du titre, c'était en septembre 2021 au fil de fuites expliquant le contenu du jeu. Aujourd'hui le jeu a été repéré sur des listings au Brésil. Le titre aurait ainsi passé une évaluation par une agence brésilienne (l'équivalent de notre PEGI), laissant supposer que le titre est terminé et qu'une sortie s'annonce proche. Le jeu pourrait ainsi bien sortir cette année, reste à savoir si le titre sera à la hauteur de l'attente.