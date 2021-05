Skull Bones : Ubisoft repousse la sortie à 2022 / 2023

Fort du succès d'Assassin's Creed Black Flag et notamment de ses affrontements en mer, Ubisoft avait fait le choix de développer un titre entièrement dédié à la piraterie baptisé Skull & Bones.

Le titre annoncé pour une sortie en fin d'année 2018 avait étonné par ses visuels très fins et des mécaniques très poussées de bataille navale. Très ancré dans le folklore de la piraterie tout en conservant une dimension historique assez forte, Skull & Bones était pressenti pour devenir un véritable hit de l'année 2019.

Pourtant, le titre a rapidement sombré dans l'oubli, Ubisoft ne donnant plus aucune nouvelle de son jeu, avant de refaire surface en fin d'année dernière pour évoquer une sortie dans le courant de 2021.

Mais le titre semble véritablement maudit puisqu'Ubisoft vient d'annoncer que le titre ne sortira finalement que dans le courant de l'année fiscale 2022/2023... Ubisoft opère actuellement un vaste changement dans sa stratégie commerciale et cherche à développer des titres simples et très rentables, sur le modèle du Free To Play, quitte à repousser ses projets plus ambitieux et couteux, comme Skull & Bones.