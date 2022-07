Skynet : un robot casse le doigt d'un enfant lors d'un concours d'échec

À l'occasion de l'Open d'échecs de Moscou, un robot s'est particulièrement illustré en cassant non pas la défense d'un joueur, mais le doigt d'un enfant de 7 ans.

Serguei Lazarev, le président de la fédération d'échecs de Moscou a ainsi annoncé que les créateurs du robot allaient devoir réviser leur copie...

Le robot, pourtant longuement testé dans diverses compétitions n'avait jamais présenté aucun comportement suspect ni mis en danger aucun autre joueur par le passé. Lors de l'Open de Moscou, il s'est toutefois retrouvé face à un garçon de 7 ans qui n'aurait pas respecté les consignes qui lui avaient été données.

L'enfant aurait ainsi déplacé ses pièces trop vite après que le robot ait joué, c'est là que le robot aurait attrapé le doigt de son adversaire et l'aurait serré jusqu'à le fracturer. Une plainte a été déposée par les parents de l'enfant qui a été plâtré, mais a continué la compétition dès le lendemain malgré tout.

Le robot en question est doté d'une intelligence artificielle spécialisée dans les échecs et se présente principalement comme un bras robotique associé à une caméra et une main capable de saisir les pièces. Ses modules visant à éviter les mouvements de son adversaire sont limités, et il n'a pas été en mesure de différencier la pièce d'échec qu'il souhaitait déplacer de la main du jeune garçon.