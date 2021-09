Skype n'est pas mort : Microsoft annonce une refonte et des nouveautés

Surprise avec du nouveau concernant Skype qui profite d'une refonte - sans révolution toutefois - et de l'ajout de fonctionnalités.

De manière inattendue tant l'accent est mis sur la solution Teams et notamment dans Windows 11, Microsoft dévoile une refonte pour Skype et des nouveautés. Un objectif est de donner une apparence plus moderne, ce qui passe par l'interface du call stage.

Cette dénomination fait référence à l'interface affichée lors d'une conversation avec une ou plusieurs personnes. Indépendamment du partage d'une vidéo, la grille pendant les appels va proposer tous les participants et avec des possibilités d'interaction que cela implique. Un utilisateur pourra se voir sur la vue principale pendant un appel.

De nouveaux thèmes, en-têtes et avatars plus colorés sont au programme, de même que de nouvelles réactions. Le panneau latéral gauche de la fenêtre principale de Skype profite d'icônes Fluent remises au goût du jour. Les utilisateurs pourront en outre personnaliser les effets sonores pour les notifications.

Une nouvelle fonctionnalité TwinCam va permettre d'ajouter les images de la caméra du smartphone à un appel sur ordinateur. Pour Skype sur iOS et Android, Microsoft souligne des améliorations avec la fonctionnalité Office Lens.

En matière de performances, il est fait mention d'améliorations de 30 % sur ordinateur et de plus de 2 000 % sur Android. Un gros chiffre qui n'est toutefois pas détaillé. Il est souligné de telles améliorations dans des scénarios dits clés et en profitant de la modernisation de la pile média qui se poursuit.

Parmi d'autres points évoqués, le fait que l'expérience d'utilisation proposée avec la version web de Skype sera cohérente à travers tous les navigateurs, et avec bien évidemment des améliorations de design qui concernent aussi Skype sur mobile.

Certains changements et améliorations sont d'ores et déjà disponibles, tandis que d'autres seront déployés au cours des prochains mois.