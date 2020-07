Slatch : la messagerie française qui casse la barrière de la langue

Depuis ce début de semaine, l'application Slatch est disponible sur iOS et Android. Souhaitant s'imposer comme une messagerie de référence, l'application française mise sur une fonctionnalité particulièrement originale : la traduction automatique des messages qu'il s'agisse de texte, d'audio ou de vidéo.

Patrice Lalloum, fondateur de Slatch précise ainsi : "L’idée de SLATCH, c’est de faciliter les rencontres et les interactions entre les individus du monde entier. A mes yeux, SLATCH est bien plus qu’une messagerie. L’objectif est d’effacer les distances géographiques et les barrières linguistiques qui nous séparent. C’est sur cette valeur d’universalité qu’a été fondée l’application, avec pour vocation d’offrir au plus grand nombre de nouvelles opportunités, personnelles et professionnelles, jusqu’ici impossibles"

L'application s'articule autour de 3 fonctionnalités principales et d'un module de traduction instantané compatible avec plus de 100 langues.

La première est le chat de discussion qui propose une traduction instantanée en fonction du pays d'origine de l'utilisateur. La traduction se fait tant à l'écrit qu'à l'oral, y compris dans les groupes de discussion pouvant accepter jusqu'à 200 utilisateurs.

La seconde fonction est la gestion des appels : Slatch propose des appels audio et vidéo avec là encore de la traduction en direct.

Enfin la dernière fonction principale se présente sous la forme d'un "interprète" qui propose un service de traduction en direct d'une conversation audio ou écrite, pour les échanges en présentiel.

L'application est gratuite, mais elle proposera rapidement des services premium payants.