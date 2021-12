Le moniteur de qualité de l'air d'Amazon disponible à 79,99 €

Dans sa gamme d'appareils connectés pour le foyer, Amazon a dévoilé le mois dernier un moniteur de qualité de l'air connecté. Après une période de précommande, le Smart Air Quality Monitor est aujourd'hui disponible à un prix de 79,99 €.

Avec cet appareil, le but est d'informer et surveiller la qualité de l'air de son domicile. Le cas échéant, il sera possible de prendre des dispositions adéquates comme la simple ventilation des pièces en ouvrant les fenêtres (forcément à la mode ces temps-ci…), mettre en marche un purificateur d'air ou un humidificateur.

Le Smart Air Quality Monitor mesure les matières particulaires, les composés organiques volatils, le monoxyde de carbone, l'humidité et la température.

Un voyant LED donne une indication sur la qualité de l'air avec une couleur. L'application Alexa permet pour sa part d'obtenir des valeurs plus détaillées sur chacune des mesures surveillées. Lorsque la qualité de l'air est considérée mauvaise, l'utilisateur est informé par une notification, voire une annonce sur ses appareils Echo.

À noter que le Smart Air Quality Monitor n'intègre pas lui-même l'assistante vocale Alexa. Un contrôle vocal pourra être effectué via un appareil avec Alexa intégrée ou avec l'application Alexa sur smartphone.