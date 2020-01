iPhone XS, XS Max et XR : Apple remplace la Smart Battery Case

En raison de dysfonctionnements touchant certaines unités, Apple remplace des coques intégrant une batterie conçues pour l'iPhone XS, XS Max et XR.

Apple lance un programme gratuit de remplacement de la Smart Battery Case pour l'iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR. Il n'est pas lié à un risque de sécurité, mais Apple dit avoir déterminé que pour certaines unités, il existe des problèmes de charge.

Les symptômes évoqués sont une absence de charge ou par intermittence quand une Smart Battery Case est branchée à une source d'alimentation, un iPhone qui n'est pas chargé ou par intermittence. En résumé, un accessoire qui souffre de dysfonctionnements.

La Smart Battery Case est une coque en silicone et avec joint en élastomère intégrant une batterie. Elle est compatible avec les chargeurs sans fil certifiés Qi et les chargeurs compatibles USB-PD pour une recharge plus rapide. L'objectif est de prolonger l'autonomie de l'iPhone.

Les dysfonctionnements touchent des unités fabriquées entre janvier 2019 et octobre 2019. Une page détaille le programme de remplacement. Il ne concerne pas la Smart Battery Case pour l'iPhone 11. Une Smart Battery Case est commercialisée par Apple à 149 €.