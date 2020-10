Smart Displays avec Google Assistant : nouvelle interface, thème sombre et gestion de plusieurs comptes

Google annonce plusieurs nouveautés pour les Smart Displays avec Google Assistant, à commencer par " une nouvelle expérience visuelle pour démarrer la journée. "

Il s'agira d'afficher un rappel pour une première réunion, un aperçu des actualités du matin, la météo à venir. Un telle page évoluera tout au long de la journée (matin, après-midi, soir) avec les suggestions en fonction.



Une page sera consacrée au contrôle des objets connectés du foyer, tandis qu'une autre proposera d'aller à la découverte des diverses possibilités offertes par un écran connecté dit intelligent qui pourra désormais prendre en charge plusieurs comptes Google à la fois.

En matière d'outils pour la communication et la productivité, Zoom sera disponible d'ici la fin de cette année, en plus de Meet et Duo. Avec Meet et un appareil comme le Nest Hub Max, il y aura un cadrage automatique afin que la caméra reste centrée sur l'utilisateur en mouvement.

Google souligne également le thème sombre, des sons relaxants pour faciliter l'endormissement, et prochainement Sunrise Alarm pour le réveil en douceur avec la luminosité de l'écran qui augmentera progressivement à partir de 30 minutes avant le déclenchement d'une alarme.