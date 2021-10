Smart TV et sécurité : appel à la méfiance

Les preuves de malwares conçus pour cibler les Smart TV ne sont pas légion. Pourtant, il y a bien quelques alertes à garder en mémoire. En 2017, WikiLeaks avait par exemple publié des documents du Center for Cyber Intelligence de la CIA.

Ces documents avaient notamment dévoilé l'existence de Weeping Angel pour infecter et espionner des téléviseurs connectés de Samsung. Pas de quoi craindre toutefois une propagation massive avec une infection devant se faire en local.

Divers éditeurs de solutions de sécurité proposent des outils pour la sécurisation des objets connectés et des Smart TV en particulier. Fin 2019 et de manière un tantinet alarmiste, le FBI avait mis en garde sur la question de la sécurité des Smart TV, avec également le potentiel de servir de porte d'entrée au réseau domestique.

" Au-delà du risque que le fabricant de votre téléviseur et les développeurs d'applications vous écoutent et vous surveillent, il peut aussi être une passerelle pour que les hackers pénètrent dans votre maison. Un cyberacteur malveillant ne peut peut-être pas accéder directement à votre ordinateur verrouillé, mais il est possible que votre Smart TV non sécurisée lui permette de passer facilement par la porte dérobée via votre routeur. "

Comme mesures de protection et pour éviter des intrusions, le FBI a recommandé de veiller à ne pas se contenter des paramètres de sécurité par défaut, vérifier la disponibilité de correctifs de sécurité par le fabricant, se renseigner sur la politique de confidentialité, ou encore obturer l'éventuelle caméra d'une Smart TV dans l'impossibilité de la désactiver.

Quelques-unes de ces recommandations sont reprises par NordVPN dans le cadre d'une étude. D'après l'étude, plus 48,2 % des Français possèdent une Smart TV chez eux et 30 % ne font rien pour protéger leurs appareils connectés.

D'après l'étude, plus 48,2 % des Français possèdent une Smart TV chez eux et 30 % ne font rien pour protéger leurs appareils connectés.