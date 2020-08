Les accéléromètres des smartphones pour détecter l'état d'ébriété

Repérée par CNN et publiée en ligne cette semaine par le Journal of Studies on Alcohol and Drugs, une étude (préliminaire) porte sur l'utilisation des accéléromètres présents dans les smartphones pour détecter les troubles de la marche dus à une intoxication à l'alcool.

Les accéléromètres sont des capteurs qui permettent de mesurer l'accélération linéaire et les mouvements d'un smartphone. Une capacité qui pourrait manifestement être exploitée dans un autre domaine inattendu.

Dans le cadre de l'étude, une équipe de chercheurs de l'université de Pittsburgh a contrôlé en laboratoire 22 participants âgés entre 21 et 43 ans. Ils ont consommé une boisson avec de la vodka. Toutes les heures pendant une durée de 7 heures, leur taux d'alcoolémie a été analysé, avec également un test de marche consistant à marcher en ligne droite pendant 10 pas, puis se retourner et revenir 10 pas en arrière.

Pour ce test de marche, les participants avaient un smartphone placé sur leur dos avec une ceinture élastique, et donc un outil de mesure de l'accélération et des mouvements grâce aux accéléromètres des appareils (avec une application pour l'enregistrement des données).

Avec une précision d'environ 90 % et une corrélation pour des changements dans la démarche des participants, les chercheurs ont pu identifier ceux ayant franchi la limite de 0,8 g d'alcool par litre de sang. Il s'agit de la limite pour le taux d'alcoolémie au volant aux États-Unis (0,5g/l en France).

" Cette étude contrôlée en laboratoire montre que nos smartphones peuvent être utiles pour identifier les signatures de déficiences fonctionnelles liées à l'alcool ", déclare Brian Suffoletto (désormais à l'université de Stanford), le chercheur principal de l'étude.

Les chercheurs soulignent néanmoins une étude assimilée pour le moment à une preuve de concept, et une base pour de futures recherches sur l'utilisation des smartphones afin de " détecter à distance les déficiences liées à l'alcool. "