Le tout nouveau smartphone gaming Black Shark 4 à partir de 389 € pour son lancement

Le bon plan du jour concerne le tout juste annoncé (la semaine dernière) smartphone Black Shark 4 qui propose un écran Super AMOLED (dalle E4 haute qualité, 1300 nits, DC Dimming, MEMC, 111% de l'espace colorimétrique DCI-P3) de 6,67 pouces avec une définition FHD+ de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 144 Hz, orientation gaming oblige, mais aussi un énorme échantillonnage tactile de 720 Hz et une latence tactile de seulement 8,3 ms. Le Black Shark 4 8+128 Go est ainsi disponible au prix réduit de 389 € au lieu de 473 € jusqu'au 2 avril 2021 avec le code BLACKSHARK20 directement sur la boutique officielle de Black Shark chez AliExpress.

Ce Black Shark exploite un surpuissant SoC Snapdragon 870 avec jusqu'à 12 Go de RAM et jusqu'à 256 Go d'espace de stockage interne selon les modèles, non extensible.

Il intègre une solution de refroidissement adaptée aux longues sessions gaming et propose des touches latérales physiques. Au niveau du système, la surcouche JOYUI 12.5 sur Android 11 optimisera le smartphone en mode gaming.

Il est équipé d'une triple caméra arrière avec un module principal Sony IMX582 de 48 mégapixels, mais aussi deux autres modules de 8 mégapixels et de 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 20 mégapixels. Le Black Shark 4 est alimenté par une batterie de 4500 mAh, ce qui lui permet une très bonne autonomie. De plus, il est compatible avec la charge rapide 120W !

Les connectivités 5G et WiFi 6 / Bluetooth sont bien évidemment présentes, tandis que le lecteur d'empreintes est déporté sur la tranche. Il propose un double haut-parleur stereo mais aussi une prise jack 3,5 mm.

Vous trouverez le tout nouveau smartphone Black Shark 4 8+128 Go au prix réduit de 389 € au lieu de 473 € jusqu'au 2 avril 2021. Vous pourrez choisir 1 coupon parmi les deux proposés, c'est-à-dire soit utiliser le code BLACKSHARK20 pour 20% de réduction, ou directement aller chercher un coupon de 20 % de remise sur la boutique. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique officielle du constructeur chez AliExpress pour découvrir tous leurs produits.