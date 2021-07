84 % des Français de 12 ans et plus ont un smartphone

En France, la proportion de la population équipée d'un smartphone progresse de manière sensible avec un premier équipement qui se fait de plus en plus tôt.

D'après l'édition 2021 du " Baromètre du numérique ", 84 % des personnes âgées de douze ans et plus en France métropolitaine sont équipés d'un smartphone fin 2020. C'est une progression notable de 7 points en un an, sachant que dans le même temps, 94 % déclarent disposer d'un téléphone mobile ou d'un smartphone.

À 10 % pour l'équipement en téléphone mobile, la représentativité du feature phone se réduit sans grande surprise à peau de chagrin.

Selon l'étude annuelle, le premier équipement en téléphone mobile est de plus en plus précoce. Parmi les moins de 25 ans, 35 % ont eu leur premier appareil avant 12 ans. C'est un taux qui est de 41 % chez les filles et de 30 % chez les garçons. Chez les 12 à 17 ans, ils sont 44 % à avoir été équipés de leur premier mobile avant l'âge de 12 ans.

Synonyme de crise sanitaire du Covid-19 avec des périodes de confinement et de télétravail, l'année 2020 est marquée par le fait que le smartphone n'est plus l'équipement le plus utilisé pour accéder à internet. Il est détrôné - de peu - par l'ordinateur.

C'est à contre-courant de la tendance observée les années précédentes avec la bascule au profit du smartphone qui avait eu lieu en 2017, et depuis un écart qui s'était largement creusé. Le confinement à domicile a manifestement bénéficié à l'ordinateur.

Pour les usages numériques sur smartphone, la navigation internet (87 % des détenteurs de smartphone) devance la messagerie instantanée (79 %) et la téléphonie via des applications (67 %). 84 % des répondants déclarent détenir leur smartphone depuis trois ans ou moins.

L'étude a été réalisée par l'Autorité des télécoms (Arcep), le Conseil général de l'économie (CGE) et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) en partenariat avec le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc).

Entre le 4 décembre 2020 et le 9 janvier 2021, 4 029 personnes ont été interrogées par téléphone et en ligne. Un échantillon représentatif de la population française âgée de 12 ans et plus.