Le smartphone gaming Asus Rog 3 à prix réduit, mais aussi GoPro HERO 9, Xiaomi Mi 10 Lite , etc ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone gaming Asus Rog 3 qui propose un écran Super AMOLED de 6,59 pouces qui lui permet une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 144 Hz. Cet Asus exploite un SoC Snapdragon 865+ accompagné de 12 à 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage interne, non extensible.

Ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Po de 6000 mAh compatible avec la recharge rapide 30 Watts. Enfin, pour la photographie, on peut trouver un triple capteur photo à l'arrière du téléphone avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 13 mégapixels et 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 13 mégapixels.

Vous trouverez le smartphone Asus Rog 3 à 899 € seulement au lieu de 1045 € avec un support smartphone + une protection d'écran en verre trempé chez la Fnac.



Vous pourrez également profiter d’avantages de réductions de prix chez divers e-commerçants :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le Raspberry Pi 4 à prix cassé seul, en bundle ou avec le boitier Retroflag NESPi 4 pour le Black Friday, mais aussi Xiaomi à l'honneur pour les Hottes Days chez AliExpress (smartphones, TV, ...) !