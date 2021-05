Black Shark 4 : le smartphone gaming à 429 € au lieu de 499 € chez Amazon (quantité limitée)

Black Shark lance officiellement son smartphone gaming Black Shark 4 cet après-midi sur Amazon avec une offre de lancement à 429 € au lieu de 499 € en deux coloris sur un nombre limité d'unités comme indiqué sur la page officielle de Black Shark chez Amazon. Mais vous pouvez aussi accéder directement au produit ici (et s'il devient indisponible vous pouvez aller sur Amazon ES là).

Pour rappel le tout nouveau smartphone gaming Black Shark 4 possède un superbe écran Super AMOLED de 6,67 pouces de diagonale avec une définition FHD+ de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 144 Hz mais aussi avec un impressionnant échantillonnage tactile de 720 Hz et une latence tactile de seulement 8,3 ms. De plus la dalle est de type E4 avec des caractéristiques top niveau (1300 nits, DC Dimming, MEMC, 111% de l'espace colorimétrique DCI-P3). De quoi ravir les gamers !

Ce smartphone intègre un SoC Snapdragon 870 épaulé par de 6 à 12 Go de RAM avec jusqu’à 256 Go de stockage interne, non extensible.

Orientation gamer oblige, il intègre également une solution dédiée de refroidissement permettant de jouer de longues heures en évitant toute surchauffe. Le système d'exploitation est Android 11 mais optimisé gaming via la surcouche JOYUI 12.5.

L'aspect photo n'a pas été oublié, avec un triple capteur à l’arrière (module principal de 48 mégapixels et deux autres modules de 8 et 5 mégapixels) tandis que le capteur avant est de 20 mégapixels.

Smartphone haut de gamme oblige, il supporte bien entendu la 5G et le WiFi 6. La batterie est de 4500 mAh mais gère surtout la charge rapide 120 Watts (!) de quoi recharger son smartphone à la vitesse de l'éclair.

Vous trouverez depuis cet après-midi sur Amazon le smartphone gaming Black Shark 4 au prix de lancement de 429 € au lieu de 499 € en deux coloris avec la livraison gratuite en quelques jours. Attention le nombre d'unités disponible est limité (en cas d'indisponibilité allez sur Amazon ES ici).