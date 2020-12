Le smartphone gaming Nubia Red Magic en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Nubia Red Magic NX609J qui propose un écran LCD Full HD de 5,99 pouces avec une définition de 2160 pixels x 1080 pixels, mais aussi 403 ppi. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 835 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD. Ce Nubia est sous Android 8.1.

Ce Red Magic profite d'un système de refroidissement et de spécificités pour évacuer efficacement la chaleur lors de longues sessions de jeux, sans compter un mode GameBoost se chargeant de libérer la mémoire pour optimiser les performances de jeu.

Au niveau de la photographie, ce téléphone portable est équipé d'un capteur photo à l'arrière de 24 mégapixels et un capteur photo frontal de 8 mégapixels. Il est alimenté par une batterie de 3800 mAh et est compatible avec la charge rapide, sans qu'aucune surchauffe ne se remarque.

Le smartphone Nubia Red Magic est actuellement proposé à 164 € avec le coupon de réduction RedmagicEU avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne. Vous pourrez également le trouver à 151 € avec une livraison gratuite depuis la Chine en utilisant le coupon RedmagicHK.

Vous pourrez trouver plus de promotions sur leur page dédiée.