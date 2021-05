Le smartphone Google Pixel 5 en promotion, mais aussi AirPods Pro, Logitech, Chromebook HP ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Google Pixel 5 qui profite d'un affichage OLED sur un écran de 5,81 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 90 Hz. Ce téléphone de la marque Google exploite un SoC Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, non extensible.

Le Pixel 5 est équipé à son dos d'un double capteur photo avec un module principal de 12 mégapixels et un autre module photo de 16 mégapixels. Le capteur photo avant est de 8 mégapixels. La batterie est de 4080 mAh avec une compatibilité à la recharge sans fil et à la recharge rapide 18 Watts.

Vous pourrez profiter du smartphone Google Pixel 5 128 Go à 579 € au lieu de 629 € chez Boulanger !



Ci-dessous, découvrez d'autres promotions en ligne chez les e-commerçants :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant Cdiscount qui fête les produits reconditionnés ce week-end (iPhone, PC, trottinettes,...), mais aussi l'aspirateur sans fil Roborock H6 en promotion !