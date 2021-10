Précommandez un Google Pixel 6 ou 6 Pro et obtenez gratuitement un casque Bose 700 d'une valeur de 399 € !

Dès aujourd’hui, les mobiles Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro sont disponibles en précommande aux tarifs respectifs de 649 euros et 899 euros. Et si vous commandez avant le 27 octobre 2021, Google vous offre gratuitement le casque Bose Headphones 700 avec réduction active du bruit d’une valeur de 399 € (en promotion à 300 € chez Amazon en ce moment). Pas mal !! L'offre détaillée est disponible ici.

Pour rappel, le Pixel 6 propose un affichage 6,4" OLED FHD+ avec un rafraîchissement dynamique de 90 Hz et verre protecteur Gorilla Glass Victus. Quant au Pixel 6 Pro, il utilise pour sa part un affichage 6,7" OLED QHD+ avec un rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Les deux smartphones embarquent un SoC Google Tensor avec 8+128 Go pour le Pixel 6 et 12+128 Go pour le Pro.

Du côté de la photo, on note la présence sur l’arrière d'un capteur principal de 50 MP et d'un ultra grand angle de 12 MP. Pour le Pixel 6 pro, il bénéficie en plus d’un objectif de 48 MP. Pour les selfies, on profite d’un capteur photo de 8MP pour le Pixel 6 ou de 11,1 MP pour le Pro.

Les deux smartphones disposent d’une batterie de 4600 mAh ou 5000 mAh offrant jusqu’à une journée d’autonomie. Le tout est accompagné d’un chargeur rapide 30 W et de la technologie de recharge sans fil Qi.

Le Google Pixel 6 est disponible au prix de 649 € sur le site de la Fnac, de Darty ou de Boulanger.

Le Google Pixel 6 Pro est au prix de 899 € chez Boulanger.

Et donc, comme vu ci-dessus, pour toute précommande d'un de ces deux smartphones du 19 au 27 octobre, vous bénéficierez gratuitement du casque BOSE 700 d'une valeur de 399 €.