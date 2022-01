Le top 5 des meilleurs produits en soldes avec un smartphone, un casque, un écran PC, un aspirateur et du son

Commençons avec le smartphone Honor 50 qui est en solde sur le site d'Amazon. Il est équipé d'un écran de 6,5" de type AMOLED avec une définition de 2340 x 1080 px, un taux de rafraichissement de 120 Hz et des bords incurvés. Le terminal dispose d'un SoC Snapdragon 778G associé à 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. De plus, on note la présence de l'OS Magic UI 4.2 basé sur Android 11.

Sur l'arrière, le mobile est équipé de 4 objectifs de 108, 8, 2 et 2 mégapixels et pour faire des selfies, on remarque un capteur de 32 MP. Pour finir, la batterie possède une capacité de 4300 mAh et bénéficie de la recharge rapide 66W permettant 70% de recharge en 20 minutes.

Sur Amazon, le smartphone Honor 50 6+128 Go est au prix de 400 € au lieu de 550 € prix de lancement avec une coque offerte et la livraison gratuite.



Continuons avec le casque QuietComfort 35 II de chez Bose qui affiche aussi un petit prix pour les soldes d'hiver.

Le casque affiche un poids léger de 309 g augmentant son confort. Le casque possède une autonomie de 20 heures pour un peu plus de deux heures de charge. Il profite d’une technologie de réduction de bruit afin de profiter d'une qualité maximale d'écoute. Et pour finir, le QC 35 II est compatible Bluetooth 4.0 et profite d'une portée maximale de 9 mètres.

Le casque BOSE QuietComfort 35 II est au prix réduit de 185 € au lieu de 280 € sur Cdiscount avec une livraison gratuite.



Passons à l'écran PC Dell S2421 qui profite d'une réduction chez Rueducommerce. Ce dernier affiche une dalle de 23,8" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le tout vous fait profiter d'une expérience de jeu rapide et réactive.

L'écran profite de deux ports HDMI et de deux ports Display. Il est équipé aussi de haut-parleurs intégrés, ainsi que de la technologie FreeSync Premium pour offrir une fluidité en éliminant les déchirures à l'écran.

Sur Rueducommerce, l'écran Dell S2421 est au prix réduit de 97 € au lieu de 195 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le robot aspirateur yeedi vac hybrid qui bénéficie d'un rabais grâce aux soldes.

De type hybride, le robot est polyvalent, il lave et aspire. Grâce à son puissant moteur, il propose une puissance d'aspiration de 2500 Pa associée à une brosse latérale et une principale éliminant efficacement la poussière et les poils des animaux.

Ses détecteurs permettent de créer une carte et une navigation organisée, le tout contrôlable depuis l'application mobile. La batterie du robot permet un fonctionnement pendant 110 minutes avec une seule charge.

Sur Amazon, le robot aspirateur yeedi vac hybrid est au prix de 225 € en activant le coupon de 15 €. La livraison est gratuite.



Finissons ce top soldes avec la barre de son Samsung Q-séries HW-Q950A qui profite de 33 % de réduction.

Les caissons profitent de la technologie sans fil pour agencer l'ensemble sans contraintes. L'ensemble intègre 22 haut-parleurs qui profitent de la technologie Dolby Atmos. On peut connecter la barre de son via le Bluetooth, le WiFi et le AirPlay 2.

Grâce aux 11 canaux, les enceintes profitent d'un son 3.1.2. Elles profitent de la fonction SpaceFit Sound+ pour bénéficier d'un son paramétré pour votre intérieur et offrir un son optimal.

Sur le site de la Fnac, la barre de son Samsung Q-séries HW-Q950A est au prix de 999 € au lieu de 1499 € avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site avec :