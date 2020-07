Honor lance le smartphone Honor 9A avec batterie très longue durée, en promotion pour son lancement

La marque Honor vient d’annoncer le lancement du Honor 9A, une petite merveille disponible en France à partir du 1er juillet. Son impressionnante batterie de 5000mAh, sa capacité de stockage interne allant jusqu'à 64 Go ainsi que son triple appareil photo laissent de bons présages à ce smartphone très abordable dès 149,9 € et en promotion pour son lancement à 129,90 €.

Avec batterie de 5000 mAh, le Honor 9A pourra très facilement tenir une journée, même en utilisation intensive. Conçu pour tenir 33 heures d'appels 4G, jusqu'à 35 heures de lecture vidéo et jusqu'à 37 heures de lecture radio FM, vous n’aurez plus à vous soucier de votre batterie pour la journée, même si votre téléphone reste tout le temps en activité. Le Honor 9A possède également un système de charge inversée pour permettre de recharger les autres appareils.

Le smartphone tourne sous Android 10, ce dernier s'appuiyant sur HMS (Huawei Mobile Services), un nouvel écosystème d'applications et de services dédié de la marque qui connaît un grand succès. En effet, la Huawei App Gallery est la troisième plus grande boutique d'applications au monde avec plus de 400 millions d'utilisateurs actifs.

Côté photographie, la triple caméra du Honor 9A se veut de haute qualité avec son capteur principal de 13 Mpx et une ouverture de f/1,8, son appareil photo grand angle de 5 Mpx couplé à un assistant de profondeur de 2 Mpx pour de beaux résultats par rapport. Une caméra frontale de 8 mégapixels est également logée dans l'écran Fullview de 6,3 pouces et permettra de prendre des portraits de manière très propre.

Proposé à 149,9 euros seulement, le HONOR 9A se veut un smartphone très abordable tout en offrant des fonctionnalités et des performances de premier plan. Il est disponible en deux coloris, "Midnight Black" et "Phantom Blue".

Pour ce lancement, le Honor 9A bénéficie du 1er au 14 juillet d’une réduction de 20 euros et est déjà disponible sur le site officiel d'Hihonor au prix de 129,9 € mais aussi chez Fnac ou encore chez Darty.





Signalons également que Honor propose d'autres promotions sur son site officiel :