Les iPhone au top des smartphones les plus vendus en 2020

Une fois de plus, l'iPhone truste les premières places du classement des smartphones les plus vendus en 2020 selon Omdia.

L'écosystème Android domine largement le monde des smartphones mais celui d'Apple avec iOS s'est créé sa propre bulle et permet d'écouler largement ses iPhone grâce à une base d'utilisateurs fidèles et des cycles de renouvellement efficaces.

De quoi permettre à la firme californienne d'écouler de larges volumes de ses appareils mobiles. Dans le Top 10 d'Omdia des smartphones les plus vendus en 2020, on trouve donc les iPhone un peu partout et notamment dans le trio de tête.

Si l'iPhone 12 est bien représenté en plaçant trois de ses variantes dans le classement, c'est pourtant l'iPhone 11, modèle de 2019, qui reste le modèle le plus vendu en 2020, confirmant son énorme potentiel observé depuis son lancement, et alors qu'il était déjà dans le Top 3 de 2019.

Avec près de 65 millions d'unités, il écrase tout autre smartphone, iPhone ou modèle Android, par son volume. Le numéro deux du classement est l'iPhone SE 2020 qui renouvelle la gamme par le bas et qui réalise un honorable volume de 24,2 millions d'unités.

Vient ensuite l'iPhone 12 avec 23,3 millions d'unités, ce qui constitue un beau résultat étant donné que le smartphone n'a été commercialisé que sur les derniers mois de l'année et plus tard qu'à l'accoutumée du fait de la pandémie.

Samsung et Xiaomi / Redmi côté Android

Ce n'est qu'en quatrième place que l'on trouve enfin un smartphone Android et c'est Samsung qui confirme de nouveau que son milieu de gamme Galaxy A a de solides capacités pour générer du volume.

Le Galaxy A51 fait ainsi aussi bien que l'iPhone 12 avec 23,2 millions d'unités vendues, suivi du Galaxy A21S et du Galaxy A01. La seule autre marque Android présente est Redmi avec le Redmi Note 9 Pro placé en neuvième position.

On notera donc qu'à l'heure actuelle et selon ce classement, Apple est le seul fabricant capable d'écouler des smartphones premium à plus de 14 ou 15 millions d'exemplaires dans l'année.