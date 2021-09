Fnac Darty dévoile les marques de smartphones les plus durables

Fnac Darty publie la 4e édition de son baromètre annuel du service après-vente. L'outil s'appuie sur une enquête auprès de 41 000 clients Darty en France et l'analyse de plus de 721 000 réparations du SAV Darty entre août 2020 et juillet 2021. Ce sont 76 familles de produits qui ont été analysées.

Dans la catégorie des smartphones, la durée d'usage d'un appareil est de 4 ans en moyenne et 47 % des achats sont consécutifs à une panne. Le score de durabilité de 111 sur 200 est toutefois jugé relativement élevé.

Ce score de durabilité est le reflet du potentiel d'un produit à durer en tenant compte d'un score de fiabilité et de réparabilité sur les volumes de produits vendus par le groupe au cours des deux dernières années.

Sur le podium de la durabilité, Apple arrive en tête (137) devant Samsung (136) et Huawei (121). Apple et Huawei se distinguent par la fiabilité, tandis que la réparabilité est plus élevée pour Samsung. Par contre, Huawei est pénalisé par la disponibilité des pièces détachées par rapport à Apple et Samsung.

Les scores de durabilité de Xiaomi (107) et Wiko (105) sont inférieurs à la moyenne de la catégorie. Ce sont néanmoins Nokia (86) et Logicom (68) qui font figure de mauvais élèves. Un mauvais classement pour Nokia qui est pourtant une marque particulièrement dynamique dans le suivi des mises à jour Android.

Sous forme d'infographie interactive, l'édition 2021 du baromètre SAV de Fnac Darty peut être consultée ici afin de cibler les divers types de produits répertoriés.