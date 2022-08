Le smartphone OnePlus 10 Pro 5G passe sous la barre des 700 € (!) avec notre sélection du jour (smartphone...)

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone OnePlus 10 Pro 5G qui profite d'un prix plus que réduit et passe sous la barre de 700 €. Nous avons aussi sélectionné pour vous une série de bons plans avec des smartphones, des TV, des PC portables...

Aujourd’hui, mettons en avant le smartphone OnePlus 10 Pro 5G qui profite d’une très belle réduction sur Rakuten.

Le mobile est équipé d’un écran Fluid AMOLED de 6,7" avec une définition de 3216 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement 120 Hz adaptatif. Inscrusté dans la dalle, le smartphone est pourvu d’un capteur Sony IMX 615 de 32 MP. Notons aussi que le smartphone intègre le SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le OnePlus 10 Pro 5G est équipé d’un triple capteur optimisé grâce à Hasselblad, avec un module principal de 48 mégapixels, un de 50 mégapixels et un de 8 MP. Et enfin, le mobile est pourvu d’une batterie de 5000 mAH accompagnée d’un chargeur de 80 W.

Le smartphone OnePlus 10 Pro 5G 12+256 Go est à 688 € au lieu de 999 € avec le code RAKUTEN20.



