Le smartphone OnePlus Nord N100 à moins de 120 € ou le Redmi 8A 64 Go à 107 €

Commençons par le smartphone OnePlus Nord N100 actuellement affiché chez Gearbest au prix réduit de 119 € seulement (199 € à son lancement) en utilisant le coupon de réduction N67BD36EC2553001 avec la livraison gratuite depuis la France en quelques jours.

Le smartphone OnePlus Nord N100 que nous avons testé, dispose d'un écran LCD de 6,52 pouces avec une définition de 1600 pixels x 720 pixels. Il intègre un SoC Snapdragon 460 épaulé par 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne, extensible via microSD.

Niveau photo, un triple capteur photo est présent à l'arrière avec un module principal de 13 mégapixels et deux autres modules de 2 mégapixels chacun. Le capteur photo frontal est de 8 mégapixels. La batterie Li-Po est de 5000 mAh avec recharge rapide 18 Watts.

Autre bon smartphone d'entré de gamme à recommander, le Redmi 8A qui n'est proposé en France que dans sa version 2 Go de mémoire et 32 Go d'espace de stockage, au prix public de 139,90 € sur le site officiel (actuellement en promotion à 119,90 €) mais que Gearbest propose en version globale (donc la même avec support du français) dans sa configuration 4+64 Go et le tout au prix canon de seulement 107 € avec le code X67B7824BE512001 et la livraison gratuite. Une bonne affaire !

Le Redmi 8A propose un écran HD+ avec dalle IPS de 6,22 pouces avec protection Gorilla Glass 5.

Il intègre un SoC octocore Snapdragon 439 cadencé à 2,0 GHz épaulé par 2 à 3 Go de RAM (LPDDR3), 32 Go à 64 Go de stockage, avec au niveau photographie un capteur de 12 mégapixels à l'arrière (Sony IMX363) et un module de 8 mégapixels à l'avant.

Sa batterie est de très grosse capacité avec 5000 mAh, soit de quoi tenir plus de 3 jours, avec support de la charge rapide 18 W via un port USB-C. Enfin il propose le déverrouillage par analyse du visage.

Gearbest propose aujourd'hui le Redmi 8A dans sa version 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage à seulement 107 € avec le code X67B7824BE512001 et la livraison gratuite (il faut bien la sélectionner). Il s'agit bien entendu de la version globale (français ok).